Il lui restait un an de contrat et Edin Dzeko voulait partir. Dans sa tête, l’attaquant bosnien avait même un plan bien établi : quitter la Roma et signer à l’Inter Milan. Là-bas, le nouvel entraîneur milanais Antonio Conte le voyait en parfait complément de Romelu Lukaku pour un duo offensif de premier plan. Mais si le Belge a pu signer à l’Inter après de longues négociations avec Manchester United, Edin Dzeko n’a pas pu emprunter le même chemin. Du coup, retournement de situation inattendu ce vendredi : le club de la Louve annonce la prolongation du Bosnien ! Au sortir d’une saison 2018-19 très décevante tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, l’ancien buteur de Manchester City a paraphé un nouveau contrat le liant à la Roma jusqu’en 2022. Il s’agit de la troisième prolongation à Rome en l’espace de quelques jours, après celles de Nicolo Zaniolo et Cengiz Ünder.