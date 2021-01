Plus que jamais en rupture avec son entraîneur Paulo Fonseca du côté de l'AS Rome, Edin Dzeko (34 ans) devrait partir avant la fin du mercato hivernal. Ces derniers jours, un intérêt du PSG a été évoqué pour le buteur bosnien, qui pourrait donc venir renforcer le secteur offensif de Mauricio Pochettino, alors que son contrat avec l'AS Rome court jusqu'en juin 2022. Mais Dzeko aurait d'autres projets. Selon le Corriere dello Sport, Edin Dzeko rêverait de retourner à Manchester City, lui qui avait porté les couleurs des Citizens entre 2011 et 2015 avant de justement rejoindre par la suite l'AS Roma. Reste néanmoins à savoir si Pep Guardiola aura besoin de ses services cet hiver, et quoi qu'il en soit, le PSG ne semble pas être une option viable dans l'esprit de Dzeko.