Alors que tout portait à croire que Billel Dziri sera le nouvel entraîneur du NA Hussein Dey, le concerné est sorti de son mutisme pour mettre les choses au clair. Dans une déclaration accordée à Echorouk News, dimanche soir, celui qui vient de quitter son poste au CA Bordj Bou Arréridj dira: «Au moment où je vous parle, je n'ai eu aucun contact ni discussion, avec les dirigeants du NAHD. Tout ce qui a été dit est faux. Je viens de quitter mon poste au CABBA et je suis chez moi. Actuellement, je dispose de quelques contacts, mais pas du NAHD.» Et de poursuivre: «Cela ne veut pas dire que je ferme la porte au Nasria, le club de mon quartier.» Dziri n'a pas manqué l'occasion pour parler des informations qui l'annonçait au NAHD en remplacement de Nadir Leknaoui, au moment-même où ce dernier était en poste. «Je respecte mon métier et je respecte, surtout, les hommes. Ce n'est pas de mes habitudes de négocier avec un club alors que l'entraîneur est déjà en poste. Je n'aime pas qu'on me le fasse, et, donc, je ne peux le faire à d'autres», enchaîne-t-il. Selon des sources, et comme déjà rapporté sur ces colonnes, un bras de fer est engagé en interne dans la maison des Sang et Or, là où chacun veut imposer son entraîneur.

Les frères Ould Zemirli, Bachir et Mahfoud, voulaient, certes, revoir Dziri à la tête de la barre technique, mais ont changé leur plan au dernier virage. Ils ont eu écho de la démission de Abdelkader Amrani, après la défaite du CS Constantine (0-1) face à l'AS Ain M'lila, et souhaitaient l'engager. Mais au final, ce plan est tombé à l'eau puisque les responsables de l'ENTP, actionnaire majoritaire du club, ont rejeté cette démission. Dès lors, certains parlent de Aziz Abbès, Youcef Bouzidi, Azzedine Aït Djoudi, Moez Bouakkez et Liamine Bougherara. D'ici là, c'est Ali Boudjemaâ qui continue de préparer l'équipe pour le match du week-end prochain chez la JS Saoura, dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1. Une rencontre difficile sur tous les plans, que les joueurs veulent gagner pour confirmer leur dernièrevictoire face à l'ASO Chlef (1-0).