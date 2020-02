L’USM Alger poursuit sa chute libre en enregistrant une nouvelle défaite, et voilà que le risque d’une saison blanche en matière de titre se rapproche à grands pas. Lundi soir, quelques jours après l’arrivée de Serport aux commandes du club, tout le monde au sein de l’USMA espérait que l’équipe, championne d’Algérie en titre, retrouve sa verve, en donnant la réplique au voisin et rival, le MCA. Mais dans cette rencontre, comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1, l’équipe de Soustara – comme son adversaire d’ailleurs – a été créditée d’une piètre prestation. Au final, cette prestation a été concrétisée par une défaite par la plus petite des marges, sur un but de l’ancien usmiste, Samy Frioui.

Les supporters, qui ont animé de plus belle les gradins, ont tenté de pousser leurs joueurs vers l’avant, en vain. Meftah et consorts affichaient un visage peu reluisant, confirmant une fois de plus, le constat de leurs fans, qui affirmaient que leur équipe dans sa version de cette saison est « tout juste moyenne » et ne peut prétendre qu’à assurer son maintien en Ligue 1.

Le premier responsable de Serport, Achour Djelloul, a tenté de remonter le moral aux joueurs, jouant sur la carte de la motivation financière, mais cela n’aura servi à rien. Pour sa part, le coach Dziri a tenté avant et durant le match de trouver des solutions lui permettant de damer le pion à son « ancien maître », Nabil Neghiz, mais c’est ce dernier qui a fini par avoir le dernier mot. Les changements opérés sur l’équipe tout au long de la partie par Dziri n’ont rien changé à la donne. Il confirme, encore une fois, qu’il a un effectif limité qui ne lui permet pas de mettre en place les variantes tactiques qui s’imposent en fonction du jeu produit par son adversaire. le P-DG de Serport avait indiqué lors de son dernier point de presse que l’objectif est de terminer la saison en cours dans une place sur le podium, avant de penser à jouer sur tous les fronts dès le prochain exercice. Mais au train où vont les choses, cela ne risque pas de se produire.

L’équipe, qui se déplacera samedi prochain chez la JS Saoura, pointe à la 9e place au classement général avec 25 points au compteur, soit à 7 points de la JS Kabylie, qui se trouve au pied du podium. Avec des prestations comme celles affichées jusque-là et un calendrier d’enfer qui attend l’équipe lors des prochaines journées, les supporters n’y croient plus et affirment que l’équipe doit se battre pour assurer le plus tôt possible son maintien et penser, par la suite, à préparer la saison prochaine.

Un grand nettoyage s’impose au sein de l’effectif, étant donné que de par l’avis de tous, « plusieurs joueurs ont montré leurs limites et ne méritent pas de porter les couleurs de l’USMA ». Le problème est loin de se situer au niveau de l’entraîneur, qui ne trouve, désormais, plus de solutions.