L'entraîneur du CABB Arréridj, Billel Dziri, a annoncé, samedi dernier, sa démission juste après la débâcle à domicile de son équipe face à l'ES Sétif (1-5) lors de la 7e journée du championnat de Ligue 1. «J'ai discuté avec les dirigeants présents au stade, c'est mon dernier match avec le CABBA. Je suis démissionnaire. Je souhaite bonne chance à l'équipe et à mon prochain successeur pour la suite de la compétition», a déclaré Dziri à l'issue de la rencontre. Sous la direction de Dziri, le Cabba n'a remporté aucune victoire en 7 matchs disputés. Il quitte le club avec un triste bilan de 5 défaites et 2 nuls. Il est pressenti pour prendre en main le NAHD qui est son coach depuis la démission de Nadir Leknaoui début janvier. Il est désormais le 7e technicien qui quitte son poste d'entraîneur depuis l'entame de la saison, après François Ciccolini (USMA), Yaman Zelfani (JSK), Lyamine Bougherara (USMBA), Mohamed Bacha (NCM), Nadir Leknaoui (NAHD) et Youcef Bouzidi (JSK).