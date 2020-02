Après la défaite face au MC Alger (0-1), lundi dernier, le coach de l’USM Alger, Billa Dziri, ne s’était pas présenté à la conférence de presse, contrairement à ses habitudes. Cela avait laissé les spéculations aller bon train, laissant entendre que le coach a décidé de jeter l’éponge. Une information démentie quelques heures plus tard par l’entourage du club, indiquant que l’ancien numéro 8 des Rouge et Noir était outré par la défaite, préférant laisser le soin à son adjoint, Farid Zemiti, de répondre aux questions des journalistes. Hier, une nouvelle donne vient d’intervenir. Dziri est bel et bien décidé à quitter le navire, lui qui a déposé sa démission auprès de ses responsables, arguant cette décision par le fait qu’il ne se sent plus en mesure d’apporter un plus à l’équipe, en témoigne cette série noire de 8 matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Cette fois-ci, la direction du club a accepté cette démission et les deux parties signeront, dans les heures à venir, une résiliation de contrat à l’aimable. Il ne s’agit pas de la première fois où le coach dépose sa démission. Cela avait été le cas après l’élimination de l’équipe en 16es de finale de la coupe d’Algérie face à l’ASM Oran (0-1), mais à l’époque, la direction de Serport, nouveau propriétaire du club, l’avait refusée et s’était entendue avec lui pour continuer sa mission. Un retour qui n’aura duré finalement que quelques jours. Et voilà que la préparation de l’équipe pour la sortie de samedi prochain face à la JS Saoura est perturbée. Cette rencontre sera dirigée par Farid Zemiti, appelé à trouver une solution face à un adversaire en pleine forme, lui qui revient d’Alger avec une victoire (1-0) face au Paradou AC. Même Zemiti n’est pas sûr de rester au niveau du staff technique. Des sources affirment qu’il suivra les traces de Dziri, dès que la direction du club trouvera un successeur à ce dernier. Sur un autre volet, le défenseur Abderrahim Hamra, sorti sur blessure face au MCA, après un coup reçu à la tête, ne souffre de rien de grave. Ayant perdu conscience, l’ancien joueur de l’USM Annaba avait donné des frayeurs à ses coéquipiers, avant que le staff médical ne rassure sur son cas. Il sera, ainsi donc, prêt à tenir sa place samedi prochain face aux Sudistes. Une rencontre durant laquelle sera absent le gardien de but Zemmamouche, non encore remis de sa blessure.