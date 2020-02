Avant d'affronter, jeudi prochain, l'ASM Oran dans un match en retard des 16es de finale de la coupe d'Algérie, en déplacement, la situation dans la maison de l'USM Alger va de mal en pis. L'actuelle série de mauvais résultats, notamment la défaite à domicile face au CS Constantine (1-3) en championnat, enfonce davantage l'équipe et met surtout le coach Bilal Dziri dans l'oeil du cyclone. Les supporters s'en sont pris à leur entraîneur, estimant que de par ses choix et la manière avec laquelle il gère l'équipe, les résultats ne pouvaient en être autres. Cette remontée contre lui pousserait Dziri à songer sérieusement à jeter l'éponge. Il estime que la situation évolue au sens inverse et ne lui permet pas d'accomplir sa mission de la plus convenable des manières. Afin de ne pas déstabiliser davantage l'équipe, l'ancien capitaine emblématique des Rouge et Noir de la capitale continuera à préparer son équipe pour le rendez-vous de jeudi prochain, avant de tenir une réunion avec ses responsables pour les informer de sa décision ainsi que les raisons qui en sont derrière.

Vraisemblablement, cette décision sera rejetée par les dirigeants pour diverses raisons. Déjà que ces derniers savent pertinemment que le problème ne réside pas en leur entraîneur, mais dans les circonstances actuelles du club, qui font qu'aucun entraîneur ne peut faire mieux que Dziri. En plus, la crise financière aiguë de l'USMA ne permet pas à la direction de prétendre engager un autre entraîneur. Après l'ASMO, le champion d'Algérie en titre aura fort à faire en se déplaçant, lundi prochain, chez l'AS Aïn M'lila, en championnat, face à un adversaire difficile à manier chez lui. D'éventuelles perturbations rendront la mission encore plus difficile qu'elle l'est déjà.