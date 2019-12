Al-Sadd : Bounedjah meilleur buteur du «mondialito»

L’avant-centre algérien, Baghdad Bounedjah, finit en tête du classement des buteurs de la 16e édition de la Coupe du monde des clubs avec trois buts inscrits en autant de matchs. L’attaquant prolifique de 28 ans est désormais le 9e meilleur buteur dans l’histoire de la compétition et le deuxième meilleur buteur africain derrière l’Egyptien Mohamed Aboutrika. Joueur phare d’Al-Sadd, Bounedjah était attendu avant cette édition afin de permettre au club d’aller loin dans la compétition. Au décompte final, il a fait son job, mais le collectif n’a pas suivi, puisque son équipe a été éliminée en quarts de finale par Monterrey (2-3) et largement battu par l’ES Tunis (2-6) mardi pour le match de la 5e place.

Convoité en Ligue 1 française : Quelle destination pour Zeffane

Après avoir connu une fin de saison 2018-2019 exceptionnelle, Mehdi Zeffane fait face à la dure réalité. En fin de contrat avec Rennes, l’arrière droit algérien est sans club depuis le début de l’exercice 2019-2020. A l’ouverture du mercato hivernal, des questions vont, çà et là, sur la prochaine destination du joueur. Zeffane, depuis le début de la saison, s’entraîne en solitaire pour être en forme dès que l’occasion se présentera. Apparemment, le joueur de 27 ans serait arrivé aux bouts de ses peines. Des clubs en Ligue 1 comme Toulouse et Nantes pourraient permettre à l’arrière droit de retrouver la compétition. Un temps annoncé à Nantes juste après la nomination de Christian Gourcuff, Zeffane n’a pas pu signer avec les Canaris. Mais cette fois-ci pourrait être la bonne. Notons qu’en fin de saison dernière, Mehdi Zeffane a été vainqueur de la coupe de France avec Rennes et champion d’Afrique avec les Fennecs d’Algérie.