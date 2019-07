Sénégal El Hadji Diouf met en garde

Si Mbaye Diagne estime qu’il n’y a pas photo entre le Sénégal et le Bénin, ce n’est pas le cas d’El Hadji Ousseynou Diouf. L’ancien capitaine de la sélection sénégalaise convie plutôt les Lions à ne pas se montrer suffisants mais plutôt à respecter les Ecureuils. «Le Bénin a réalisé un très beau parcours et ses joueurs vont se dire que si on a battu le Maroc, pourquoi pas le Sénégal», a conseillé El Hadji Diouf dans un entretien à Dakar Actu. «Le Bénin va jouer son va-tout sur cette rencontre et le Sénégal ne doit rien laisser au hasard s’il veut aller loin dans cette compétition», ajoute-t-il. L’ancien joueur de Liverpool estime par ailleurs que le Sénégal devrait faire mieux. «Avec le potentiel qui est le nôtre, le Sénégal vaut largement plus de deux buts par match», a-t-il dit avant de se féliciter du parcours des Lions. «Même si on reste encore sur notre faim sur la qualité du jeu produit, on ne doit pas faire la fine bouche au vu de son parcours où les Lions mènent doucement mais sûrement leur barque. »Tanzanie Emmanuel

Amunike limogé

Le sélectionneur nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike a été limogé après l’élimination des Taifa Stars dès le premier tour de la coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte, a annoncé la Fédération tanzanienne de football. «La Fédération tanzanienne de football et le coach de l’Equipe nationale Taifa Stars, Emmanuel Amunike, sont parvenus à un accord de rupture de leur contrat», indique la Fédération dans un communiqué en swahili. «Le processus de recrutement du nouvel entraîneur est immédiatement enclenché », ajoute-t-elle. Ancien international nigérian, Emmanuel Amunike, 48 ans, avait signé en août 2018 un contrat de 2 ans avec la Fédération tanzanienne. Il avait réussi à qualifier l’équipe pour sa première CAN après 39 ans d’absence. Mais pour son retour, la Tanzanie a perdu ses trois matchs de poule contre l’Algérie (3-0), le Sénégal (2-0) et le voisin kényan (3-2).



RD Congo Les adieux de Florent Ibenge ?

Miraculée en poule à la CAN-2019, la RDC n’a pas pu confirmer en 8es de finale. Bien qu’éliminés dans les tirs aux buts par Madagascar, les Léopards ont montré un piètre visage en terre égyptienne. Déçu par la prestation globale de son effectif à la CAN 2019, Florent Ibenge songerait à un départ. Mais avant, il veut une rencontre avec les joueurs majeurs de l’équipe et la Fédération congolaise de football, association (FECOFA). «On sort avec beaucoup de regrets du fait qu’on n’ait pas marqué ces buts-là. Puisqu’on avait cette possibilité de le faire et on ne l’a pas fait. Ça fait un moment que coach Ibenge est là. Donc la suite vous l’aurez très bientôt (…) C’est fort possible que cela soit mon dernier match avec les Léopards. C’est fort possible», a-t-il fait savoir. En fin de contrat depuis février 2017, Ibenge pourrait partir sur cet échec

à la CAN 2019.