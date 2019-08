Gil Vicente : Première titularisation de Naïdji

Lors de la réception de Braga, dimanche soir, l’attaquant algérien Zakaria Naidji a honoré sa première titularisation avec son nouveau club, Gil Vicente. Le joueur prêté par le Paradou AC n’a pas été très en vue en première période, puisque son équipe est restée derrière et qu’elle a concédé un but dès la 6’. Il a réussi en deuxième période à être un peu plus actif et était proche de donner sa première passe décisive, n’était-ce l’intervention du portier Eduardo. Naïdji a cédé sa place tout juste après pour mettre son concurrent Lima qui n’a pas attendu longtemps pour égaliser pour son équipe. Score final (1-1) dans une rencontre interrompue pendant une vingtaine de minutes à cause d’un problème d’électricité.

Malaga : Benkhemassa proche de signer

Le milieu de terrain international algérien Mohamed Benkhemassa, dont on a annoncé le futur transfert à Malaga, a été aperçu samedi au stade La Rosaleda. Le joueur, encore lié avec l’USM Alger jusqu’en 2020, mais qui n’est pas avec l’équipe depuis quelques semaines est en instance de départ. Après des offres des Pays-Bas et de Suisse, il semble que la plus sérieuse soit en Espagne, du côté de Malaga (D2). Alors qu’il ne reste qu’une semaine avant la fermeture du mercato espagnol, Benkhemassa a été aperçu samedi au stade de La Rosaleda pour le match nul entre Malaga et Las Palmas (1-1). Pour rappel, Mehdi Lacen a évolué à Malaga lors des deux dernières saisons.

Nîmes: Ferhat satisfait de sa prestation

Le milieu de terrain international algérien de Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat, auteur de deux passes décisives face à l’AS Monaco (2-2) a assuré qu’il n’a fait que son travail. « Je suis passeur, c’est ce qu’on attend de moi, je n’ai donc fait que mon boulot », a indiqué au micro de Bein Sport l’ancien N°7 de l’USMA. « En football, c’est toujours une bonne chose de marquer des buts, mais je suis tout aussi content de donner des passes décisives, car je joue avant tout pour l’équipe », a-t-il tenu à faire savoir. « Dans l’ensemble, on peut dire que nous avons réussi un bon match contre Monaco, et que nous méritons amplement de repartir avec le point du match nul. Mais force est de reconnaître que ça a été un peu plus facile après s’être retrouvés à onze contre dix », a admis l’ancien havrais.

Milan AC : Première apparition de Bennacer

En déplacement à Udine, le Milan AC a perdu sa première rencontre en Série A de le saison (0-1) dans un match que l’international algérien Ismael Bennacer a débuté sur le banc. Le meilleur joueur de la dernière coupe d’Afrique a fait son apparition dès la 75’ en prenant la place du Brésilien, Paqueta. Bennacer a fait son entrée lorsque le score était déjà de 1-0 pour les locaux. L’ancien joueur d’Empoli n’a pas réussi à faire grand-chose durant ce match et s’est contenté de quelques touches de balle. Première défaite du Milan AC sous l’ère Giampaolo, qui doit remettre les Rossoneri sur le droit chemin et cela dès la prochaine rencontre face au promu Brescia.

OGC Nice : Boudaoui sur le point de signer

Alors que Nice est sur de gros poissons sur cette fin de mercato estival, le club azuréen est sur le point de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Selon nos informations, l’OGCN est en négociations avancées pour recruter le milieu de terrain algérien Hichem Boudaoui. Pensionnaire du Paradou AC comme avant lui Youcef Atal, ce milieu box to box de 19 ans, qui a notamment disputé 2 matchs de la CAN cet été en Égypte, était très convoité durant l’été (LOSC, Nîmes, ASSE, Bordeaux, Porto) et c’est finalement Nice qui devrait boucler, sauf énorme retournement de situation, la signature du champion d’Afrique algérien 2019. Un contrat de 4 ans est évoqué.