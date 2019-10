Ballon d’or africain : Belmadi votera pour Mahrez

Dans quelques mois, le successeur de Mohamed Salah sera connu. Mais, Djamel Belmadi a déjà son favori pour ce trophée individuel, qui récompense la saison du meilleur joueur africain. A en croire le sélectionneur des Fennecs, Riyad Mahrez serait le Ballon d’or africain 2019. Alors que plusieurs voix clament le nom de Sadio Mané, le technicien algérien ne compte pas faire du suivisme. Mais, l’interrogation est de savoir si le joueur de Manchester City mérite vraiment ce prix. Outre le trophée à la CAN 2019 avec une grande prestation, les statistiques de Mahrez ont été moins reluisantes que celles de Mané. Du coup, Sadio Mané s’affiche comme le grandissime favori. Les statistiques personnelles parlent en faveur du sénégalais. Il a été meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts (en compagnie de Salah et Aubameyang) et a inscrit 7 buts en 13 matchs de Ligue des Champions. Djamel Belmadi aura-t-il vraiment raison ? Réponse lors de la cérémonie du Ballon d’or.

ES Tunis : Bedrane reprend du service

Le défenseur international de l’Espérance de Tunis, Abdelkader Bedrane, a repris lundi, les entraînements avec son équipe après une absence de plus d’une dizaine de jours pour cause de blessure. Touché à la cheville face aux libanais d’Al -Najmeh en Coupe arabe, l’ancien défenseur central de l’ES Sétif a eu droit à un petit repos avant son retour avec l’Espérance. Bedrane a dû rater le rassemblement de l’Equipe nationale et, par conséquent, les deux matchs face à la RD Congo et la Colombie à cause de cette blessure, lui qui était choisi dans la liste élargie de Belmadi. Le défenseur algérien, qui a repris les entraînements en solo avec le préparateur physique pourrait revenir à la compétition à l’occasion de la réception de la formation de Ben Guerdan, où évolue Sofiane Khelili, en championnat de Tunisie, le 24 octobre prochain.