FC Metz Oukidja infranchissable

Le FC Metz ne s’est pas perdu dans les fumigènes utilisés par les supporters du LOSC. Retardée à deux reprises, la confrontation entre Lillois et Messins a permis aux hommes de Vincent Hognon de se rassurer au cours d’un premier acte qui a vu le portier algérien, Alexandre Oukidja, intervenir avec talent à deux reprises (33e et 39e). Le gardien mosellan a été très présent et par ses arrêts décisifs a permis aux Messins de récolter un point (0-0) qui va faire le plus grand bien à un ensemble en souffrance morale. Oukidja a été déterminant lors de la première période: il s’est bien détendu sur une tête de son défenseur Boye (33e) puis est très bien intervenu sur un bolide délivré du pied gauche par Osimhen (39e). Il a remis ses habits de lumière pour s’interposer une nouvelle fois devant Osimhen (62e et 82e). Le dernier rempart algérien a été, de par les avis unanimes, le grand homme de la rencontre.

Galatasaray : Premier but de la saisonpour Feghouli

L’international algérien, Sofiane Feghouli, a été l’un des artisans de la victoire de Galatasaray (2-1) face à Gaziantep en championnat. Fegouli a inscrit, à cette occasion, son premier but de la saison. L’ailier algérien a marqué son tout premier but en championnat à la 43’ en profitant du joli service de son coéquipier, Emre Tasdemir, pour mettre la balle au fond en toute tranquillité et inscrire le deuxième but de son équipe durant ce match. A l’issue de cette rencontre, Galatasaray occupe la 4e place du championnat avec 19 points au compteur, après 11 journées.