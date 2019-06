MENACE : les deux défenseurs de l’équipe nationale Djamel Eddine Benlameri et Youcef Atal, avertis jeudi face au Sénégal

(1-0), devraient être ménagés, à l’occasion du troisième et dernier match du premier tour demain face à la Tanzanie. Pour éviter une éventuelle suspension pour le match des 8es de finale, ces deux joueurs cadres vont devoir céder leurs places face aux Taifa Stars.



GUEDIOURA : le milieu défensif de la sélection Adlène Guedioura a réussi sa résurrection sous la coupe du sélectionneur Belmadi. Largement critiqué peu après l’annoncé de la liste des 23, le joueur de Nottingham Forest a réalisé un match plein face au Sénégal, et conforte du coup le choix porté sur ses services par Belmadi. Dans un rôle de sentinelle, Guedioura est bien parti pour jouer le reste du parcours dans cette CAN en tant que titulaire.



MANDI : le défenseur central du Bétis Séville (Liga espagnole) Aïssa Mandi, qui n’entrait plus dans les plans de Djamel Belmadi, s’est retrouvé de nouveau titulaire après la blessure contractée par son coéquipier Mehdi Tahrat (RC Lens/ France). Ce dernier qui formait la charnière centrale avec Djamel Eddine Benlameri depuis l’arrivée de Belmadi, a contracté avec son club une blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

APPREHENSIONS

La victoire de l’Algérie face au Sénégal a fait peur aux Egyptiens, qui commencent à appréhender un éventuel choc face à l’Algérie à un tour avancé du tournoi (les deux équipes peuvent se rencontrer en demi-finale, NDLR).

De nombreux égyptiens ont soutenu le Sénégal face aux Verts. En revanche, une grande partie du public égyptien rêve d’une finale face à l’Algérie.



AL-AZHAR

Plusieurs supporters algériens présents au Caire, ainsi que des personnalités sportives à l’image d’Arrès Herrada, membre du Bureau exécutif de la LFP, n’ont pas raté l’occasion d’accomplir la prière du vendredi à la mosquée Al-Azhar, située en plein centre de la capitale égyptienne.