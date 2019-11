L’attaquant international marocain du WA Casablanca Ismaïl El-Haddad, blessé, a déclaré forfait pour le match en déplacement face à l’USM Alger, samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), dans le cadre de la première journée (Gr. C) de la phase de poules de la Champions League. Le buteur marocain a rechuté lors du match nul concédé dans le derby de Casablanca face au Raja (4-4) samedi, 8es de finale retour de la Coupe arabe des clubs, synonyme d’élimination. En revanche, le Wydad pourra compter sur les services de son meneur de jeu Yahia Jabrane, suspendu sur le plan local, mais autorisé à prendre part à cette journée inaugurale de la phase de poules. Par ailleurs, le WAC a renouvelé sa confiance à l’entraîneur serbe Zoran Manojlovic, en dépit de l’élimination en Coupe arabe et la dernière défaite concédée en championnat, à domicile face à la RS Berkane (0-1). Autre décision prise par la direction du club, celle de reléguer Mohamed El-Nahiri, Anes El-Sebahi et Yacine Kheroubi en équipe réserve. La délégation du WAC s’envolera pour Alger demain.