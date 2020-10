En raison de la réforme sur le changement de nationalité sportive adoptée le mois dernier par la FIFA, l'ancien international espagnol Munir El Haddadi pensait avoir enfin le droit de jouer pour le Maroc. Sauf que sa participation à trois matchs de la sélection Espoirs espagnole, alors qu'il était âgé de plus de 21 ans, pose désormais problème et l'instance dirigeante du ballon rond vient à nouveau de lui interdire de porter le maillot des Lions de l'Atlas... Alors qu'il rêvait d'effectuer ses grands débuts avec le Maroc, ce vendredi, en amical face au Sénégal à Rabat, l'ailier du FC Séville a donc été contraint de quitter le rassemblement pour rentrer dans son club. Mais l'ancien Barcelonais est loin de baisser les bras. «Je n'abandonne pas et je continuerai à travailler pour porter ce maillot et représenter l'équipe marocaine!», a écrit le joueur sur Twitter. La Fédération marocaine (FRMF) a quant à elle fait appel en urgence auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).