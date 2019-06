Le duo algérien Sanaa El-Hadifi et Rafika Berrechid a été sacré de la 16e édition du Rallye international des Colombes clôturée à Alger en présence de 30 équipages dont 14 étrangers, selon le décompte final des résultats dévoilé par la Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM). L’équipage algérien a été déclaré vainqueur avec la moindre pénalité de temps à l’issue des quatre étapes inscrites au programme de cette 16e édition sur une distance totale de près de 1200 km : Alger-Béjaïa (250km), Béjaïa-Batna (395 km), Batna-Boussaâda (245 km) et Boussaâda-Alger (270 km). L’équipage algérien composé de Dounia Hedjab et Maâzouzi Aya a décroché la deuxième place avec un temps de pénalité (1h1m57sec), devant le duo Megdouda Chebti et Imane Cheboubi, classé 3e avec une pénalité de 1h02m25sec.