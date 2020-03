L’entraineur de l’ES Sétif, Nabil El Kouki, a estimé que son équipe « peut rester sur la dynamique des victoires en affrontant, jeudi prochain, l’US Biskra en match comptant pour la 21e journée du championnat. « Je suis optimiste quant à confirmer la dynamique des six dernières victoires et j’aspire à ce que l’ES Sétif joue le 10e titre de championnat de son histoire », a déclaré à l’APS, le technicien tunisien. « La préparation pour cette rencontre sera ordinaire en dépit de son importance et se déroulera de la même manière que pour les autres matchs du championnat », a assuré le coach de l’ESS, soulignant que l’état de la pelouse du stade de Biskra est « préoccupante » et ne devra pas permettre de donner à voir un beau football et d’appliquer les tactiques de jeu. « Nous sommes obligés de nous adapter avec cette situation et nous tenons à la victoire face à l’US Biskra », a affirmé El Kouki.