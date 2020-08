La direction du NA Hussein Dey a enregistré, jeudi dernier, sa première recrue estivale. Il s’agit du désormais ex-milieu de terrain du NC Magra, Hocine El Orfi, qui a paraphé un contrat de

2 ans. Le joueur de 34 ans fait son come-back au club dont il avait porté le maillot pendant 2 ans entre 2016 et 2018. Sur la Toile, et dès l’annonce de cette arrivée, les inconditionnels des Sang et Or se sont révoltés contre leurs dirigeants, à leur tête les frères Ould Zemirli, Bachir et Mahfoud, ainsi que le directeur sportif, Chaâbane Merzekane. Les Nahdistes réclament le départ des responsables en question.