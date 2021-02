Libre depuis son départ de Chine, l'attaquant international italien, Stephan El Shaarawy, va de nouveau fouler les pelouses de Série A. En effet, le joueur de28 ans s'est engagé à nouveau en faveur de l'AS Roma, club où il a déjà fait 139 apparitions et marqué 40 buts entre 2016 et 2019. «L'AS Roma a le plaisir d'annoncer le retour de Stephan El Shaarawy au Club. L'attaquant portera à nouveau le maillot Giallorossi, après l'expérience qui l'a vu protagoniste dans le club de la capitale entre 2016 et 2019.» Il portera le numéro 92, son année de naissance.