L’équipe de football de l’O Médéa sera hébergée « momentanément » dans une structure de jeunesse de Benchicao, après l’incendie qui a détruit, samedi, une partie du siège du club. Les joueurs du club ainsi que le staff technique et administratif de l’équipe « éliront domicile au sein de l’auberge de jeunes de Benchicao, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya, pour éviter de perturber l’équipe et lui permettre de se concentrer sur la compétition », a indiqué le DJS, Nabil Saâdi. Des travaux seront menés « bientôt » au niveau du siège du club pour réparer les dégâts et le rendre, à nouveau, fonctionnel, a fait savoir le même responsable, assurant que les autorités locales se sont « engagées à apporter toute l’aide nécessaire ».

Une partie du siège de l’Olympique de Médéa a été ravagée par un incendie qui s’est déclaré, pour rappel, samedi matin, au niveau d’une aile de la structure abritant des vestiaires et des locaux techniques.