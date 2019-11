Le Kényan Eliud Kipchoge, premier homme à être descendu sous la barre mythique des 2 heures au marathon, et l’Américaine Dalilah Muhammad, qui a battu à deux reprises en 2019 le record du monde du 400 m haies, ont été sacrés samedi athlètes de l’année lors de la soirée de remise de prix organisée par la Fédération internationale à Monaco. Kipchoge (35 ans), déjà détenteur du record du monde du marathon (2 h 1 min 39 sec), est entré dans l’histoire le 12 octobre en brisant la barrière des 2 heures (1h 59 min 40 sec) lors d’un évènement non homologué, organisé par son sponsor à Vienne. Chez les dames, Dalilah Muhammad a vu sa magnifique saison 2019 récompensée. Après s’être appropriée le record du monde du 400 m haies (52 s 20) lors des sélections US en juillet, l’Américaine (29 ans) a fait encore mieux aux Championnats du monde en améliorant son chrono en finale (52 sec 16).