Recruté pour 80 millions d’euros en provenance de Lille l’été dernier, l’ailier Nicolas Pépé (24 ans, 3 apparitions et 2 buts en C3 cette saison) connaît des débuts décevants sous les couleurs d’Arsenal. Mais jeudi, face au Vitoria Guimaraes (3-2) en Ligue Europa, l’Ivoirien, entré en jeu à la 75e minute, a sauvé son équipe en inscrivant un doublé. Devant les médias, l’entraîneur des Gunners a encensé l’ancien Angevin. « Chaque nouveau joueur a généralement besoin de temps pour s’adapter. Pépé est un très bon joueur et nous croyons totalement en lui. Il s’améliore et a mis deux buts, qui sont importants pour nous et pour lui. Il a poursuivi son adaptation. Il est désormais meilleur pour nous », a estimé le technicien espagnol. Le début d’une belle histoire pour Pépé ?