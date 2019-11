Battu par Leicester (0-2) ce week-end, Arsenal a confirmé ses difficultés actuelles. En effet, les Gunners n’ont gagné qu’un seul de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Alors que l’entraîneur Unai Emery est de plus en plus critiqué - et que la rumeur Luis Enrique est évoquée en Espagne - , il reste soutenu par sa direction. Selon le média The Athletic, l’ancien coach du PSG est soutenu « à 100% » par la famille Kroenke, propriétaire du club londonien. Celle-ci n’envisagerait pas un départ de l’Espagnol avant la fin de la saison. Cette décision sera-t-elle la même si une qualification pour la Ligue des Champions s’éloignait encore un peu plus ? Après 12 journées de Premier League, Arsenal est seulement 7e à huit points de la quatrième place.