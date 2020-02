En manque de temps de jeu avec la Juventus Turin, Emre Can effectue son retour en Bundesliga en s’engageant avec le Borussia Dortmund. Apparu à 14 reprises cette saison, pour seulement quatre titularisations, Emre Can avait à coeur de se trouver un nouveau club. C’est chose faite en cette ultime journée du mercato hivernal. Comme attendu, le milieu de terrain de la Juventus Turin quitte la Juventus Turin, direction le Borussia Dortmund. L’Allemand de 26 ans est prêté au BVB jusqu’en fin de saison, une transaction qui comprend une option d’achat obligatoire dont la somme n’a pas été précisée. De retour de l’autre côté du Rhin, cinq ans et demi après son départ du Bayer Leverkusen pour Liverpool, Emre Can espère retrouver des couleurs.