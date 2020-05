Les yeux seront braqués, aujourd'hui, sur la Fédération algérienne de football. Son Bureau fédéral tiendra, à partir de 11h, sa réunion mensuelle, en visioconférence. Un rendez-vous qui est d'autant plus important puisque tous les acteurs de la balle ronde nationale attendent d'éventuelles décisions concernant la suite à donner à la compétition, après près de 3 mois de trêve, dictée par la propagation du coronavirus. L'Instance fédérale et sa Ligue de football professionnel ont beau annoncer que la décision concernant une éventuelle reprise les dépasse, puisqu'elle est du ressort des autorités algériennes et les services sanitaires, mais cela n'a pas empêché l'existence d'une grosse pression sur eux. Les deux structures se disent prêtes à lâcher du lest et trouver, conjointement avec les services compétents, la solution adéquate qui sied en la circonstance. Mais cela ne risque pas d'être évident dans les deux sens, dans le cas d'une reprise ou d'un arrêt définitif. Dans le premier cas, force est de reconnaître que les moyens disponibles ainsi que la mentalité des acteurs du football algérien ne permettent pas qu'il y ait une reprise sans risques. D'ailleurs, les propos du patron de la LFP, Abdelkrim Medouar, sont clairs comme de l'eau de roche, en se montrant pessimiste, pour ces deux raisons justement. Si un arrêté définitif est décrété, il est à se demander quel classement adopter, puisqu'une saison blanche n'est pas inscrite au calendrier de la toute puissante FIFA. Qui sera déclaré champion? Qui rétrogradera? Comment terminer les tours restants de la coupe d'Algérie? Qu'en est-il de la finale de la supercoupe d'Algérie? Autant de questions auxquelles la FAF et la LFP, mises au premier rang, doivent faire toute une gymnastique pour répondre et faire face aux critiques acerbes qui se préparent d'ores et déjà. D'ailleurs, certaines voix officieuses se lèvent déjà pour contester une éventuelle attribution du titre de champion d'Algérie au leader incontesté et champion de la phase aller, le CR Belouizdad. Les critiques y seront, quoi qu'il en soit, mais ce qui est sûr, c'est qu'un éventuel prolongement de la trêve sans que rien ne soit défini pour la suite restera la pire décision à prendre. Il s'agit, purement et simplement, d'une fuite en avant.