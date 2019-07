L’incroyable série du Ghana en CAN a pris fin, lundi à Ismaïlia. Les Ghanéens ne disputeront pas les demi-finales de la compétition pour la septième fois de suite. Les Black Stars se sont arrêtés bien plus tôt que d’habitude, durant cette CAN-2019 en Egypte. Ils se sont heurtés à une sélection tunisienne qui a eu le mérite de croire en ses chances, malgré un premier tour très décevant (trois matchs nuls) et 45 premières minutes soporifiques, durant ce huitième de finale. En première période, une attaque nettement remaniée par rapport à Tunisie-Mauritanie se heurte à une défense ghanéenne impeccable. Dans l’axe, Nuhu Adams est impérial face à l’avant-centre Taha Yassine Khenissi et ses partenaires.

A l’autre bout du terrain, le défenseur central en impose également. Les Ghanéens auraient pu ouvrir la marque à la 42’, mais l’arbitre Victor Miguel De Freitas Gomes a sifflé une faute de main (inexistante) de Partey avant une frappe à bout portant d’Ayew. Après l’heure de jeu, Alain Giresse fait entrer Wahbi Khazri à la place d’Anice Badri. A la 73’minute, le latéral Wajdi Kechrida, lancé par Khazri, déborde sur la droite. Il centre vers Khenissi dont la reprise à bout portant est légèrement déviée.

Le cuir rebondit sur le montant gauche mais franchit la ligne, cette fois (0-1). Le Ghana, qui était tombé dans un faux rythme, repart à l’assaut. Tout semble indiquer qu’on va droit vers une victoire de la Tunisie. C’est sans compter sur une énorme boulette de Rami Bedoui, quelques secondes après son entrée en jeu. Sur un coup franc, le défenseur marque contre son camp, de la tête (1-1) à 90’+2. En prolongations, les occasions de but sont pour le Ghana, sans changement.

C’est donc aux tirs au but, pour la troisième fois durant ces 8es de finale, que la partie s’achève. Le Ghanéen Caleb Ekuban voit le sien stoppé par Farouk Ben Mustapha, entré en jeu juste pour cette séance. Les Malgaches, surprises de la CAN 2019, connaissent désormais leurs adversaires en quarts de finale de la compétition.