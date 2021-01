Une belle affiche est prévue demain à partir de 14h30 au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Une confrontation à multiples enjeux opposera la JS Kabylie à la JS Saoura. Les locaux, qui comptent réaliser une deuxième victoire d'affilée, afin de conforter leur retour aux bons résultats, se heurteront à des visiteurs, qui viennent non pas pour «le poulet de Yennayer», mais pour le butin de la rencontre. Si les camarades de Hamroun veulent les 3 points pour se mettre en confiance, les visiteurs, eux, y tiennent mordicus dans l'optique de rester collés au leader et pourquoi pas le rattraper. Ainsi, la rencontre a tous les ingrédients pour faire office d'une très belle affiche. Les deux teams ont les moyens de croiser le fer dans un duel de grands. Et c'est ce qu'espèrent les amoureux de la balle ronde avant les supporters des deux clubs qui suivront avec attention, cette explication qui ne sera pas sans incidence sur le classement. Les Canaris tenteront de quitter le milieu du classement pour rejoindre le premier peloton qui leur permet de rester à l'affût de toute occasion de rejoindre la première ligne. Les visiteurs, eux, ne sont pas désintéressés par une victoire, même difficile. Une victoire qui leur permet de garder la ligne de mire sur le leader, l'ESS qui n'est pas loin. Le résultat de la rencontre de demain est très important pour le coach Lavagne qui est à sa troisième rencontre à la tête de la barre technique. Après un mauvais début, marqué par une amère défaite à Tizi Ouzou, face à l'USM Alger (1-2), pourtant amoindri, les Canaris ont repris goût aux victoires avec les 3 points ramenés de la capitale des Zianides. Une victoire qui a été une véritable bouffée d'oxygène pour Denis Lavagne. Aussi, si les Canaris parviennent, demain, à garder les 3 points, le coach aura ainsi conforté sa position. À noter que les Canaris enregistreront le retour des joueurs empêchés par les résultats positifs au Covid-19 de rejoindre le terrain durant plusieurs rencontres. Le compartiment offensif profondément travaillé par Lavagne devra être plus efficace pour permettre à l'équipe de ramener plus de victoires. L'équipe kabyle a grandement besoin de calme et de stabilité pour réaliser les résultats attendus. Les turbulences qui traversent actuellement la direction peuvent avoir des effets néfastes sur le moral des troupes. Des conditions qui rendent le travail des coachs très difficiles, voire même impossible. C'est l'avis de tous les supporters qui appellent les parties en conflit à s'asseoir autour d'une table pour discuter des problèmes dans la sérénité.



Programme de demain :

À 14h30

RCR - CRB

NAHD - NCM

JSK - JSS

PAC - JSMS

CSC - ESS

OM - USB

À 15h

MCA - ASAM

USMBA - WAT

MCO - ASO

CABBA - USMA