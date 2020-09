Formule 1

Le pilote Mick Schumacher, fils du légendaire champion allemand Michael Schumacher, participera pour Alfa Romeo à la première séance d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 de l'Eifel sur le circuit du Nürburgring le 9 octobre.

À 21 ans, il fait partie des candidats pressentis pour obtenir un volant dans cette écurie en 2021.

Tennis

L'Espagnol Fernando Verdasco, 59e joueur mondial, veut être indemnisé par Roland-Garros qui l'a exclu de l'édition 2020 à la suite d'un test positif au Covid-19. Après son test positif, Verdasco n'a pas été autorisé à en passer un autre pour prouver qu'il était négatif et être réintégré dans le tableau final. Il assure avoir ensuite procédé à trois tests, de sa propre initiative - deux PCR et un sérologique, dans des laboratoires différents, pour plus de garanties- tous revenus négatifs.

NBA

Dans l'optique de ne pas mettre à mal son corps en vue de la saison NBA qui venait, LeBron James avait fait le choix de ne pas disputer les jeux Olympiques de Rio en 2016. Néanmoins, en ce qui concerne les prochaines Olympiades qui auront lieu à Tokyo à l'été 2021, la star des Los Angeles Lakers caresserait le désir d'y prendre part avec la fameuse Team USA.

Cyclisme

Les évènements majeurs, inscrits au programme international de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) pour l'année 2021, ont été officiellement introduits dans le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI), à commencer par le prestigieux Tour d'Algérie, prévu du 5 au 11 juin, selon l'instance fédérale. Le Grand-Prix de la ville d'Alger, quant à lui, a été inscrit pour la date du 4 juin 2021, alors que les épreuves de la coupe d'Afrique sur route se dérouleront du 6 au

11 septembre 2021 à Oran.