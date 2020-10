Formule 1

La capacité maximale de spectateurs pour le Grand Prix du Portugal de Formule 1 prévu le week-end prochain a été réduite à cause de la pandémie de Covid-19, a annoncé, mardi, l'Autodrome international de l'Algarve (AIA) où se disputera la course. «En conséquence des nouvelles mesures contre le Covid-19, les autorités sanitaires ont déterminé des limitations concernant la présence du public au Grand Prix F1 du Portugal, à savoir une diminution du nombre de spectateurs ainsi qu'une interdiction des spectateurs dans la zone piétonne», a indiqué dans un communiqué l'AIA.



Tennis

Rafael Nadal, qui avait laissé planer le doute sur la suite de sa saison après son treizième sacre à Roland-Garros a donné rendez-vous au Masters 1000 de Paris début novembre, écrit-il sur les réseaux sociaux ce mardi. «C'est l'heure de la saison indoor... (...) Et oui, je me prépare pour Paris-Bercy», a posté Nadal (34 ans) sur son compte Twitter.



NBA

Nate Bjorkgren, jusqu'à présent coach adjoint des Toronto Raptors, a été désigné au poste d'entraîneur principal des Indiana Pacers. La franchise de l'Indiana était à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Nate McMillan le 26 août, à la suite d'une cuisante élimination 4-0 au premier tour des playoffs face au Miami Heat, futur finaliste de la saison NBA.



Cyclisme

C'était la grande animation de ce Tour des Flandres. Julian Alaphilippe, maillot arc-en-ciel sur le dos, prenait le départ sur cette Classique pour la première fois de sa carrière. Et pour ses débuts, le coureur Deceuninck-Quick Step réalisait une bonne course jusqu'à sa chute. Offensif, Alaphilippe a lancé le bon coup pour partir avec Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Mais parti pour, au moins, un podium, le Français a percuté une moto du jury. Mais Alaphilippe n'est pas rancunier. Malgré la pire des fins, le Champion du monde a fait part de son plaisir et ouvert la porte à un retour via un communiqué de la Deceuninck-Quick Step.