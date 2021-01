- CR Belouizdad: Malgré son retour, à la veille de la victoire de leur équipe en déplacement chez le RC Relizane (1-0), les joueurs du Chabab n'ont pas accueilli avec joie le préparateur physique, Guillaume Tora. Entre les deux parties, le courant ne passe pas et plusieurs joueurs espèrent son éviction, en souhaitant la désignation d'un autre encore plus compétent, eux qui regrettent, depuis la saison dernière, le départ de Kamel Boudjenane, qui avait effectué un travail remarquable.

- USM Alger: Le milieu de terrain usmiste, Hamza Koudri, retrouve une seconde jeunesse. Il a été auteur, vendredi dernier, du but de la victoire de son équipe en déplacement à Bordj Bou Arréridj (1-0). Il a signé son cinquième but de la saison, ce qui a offert aux siens une quatrième victoire d'affilée. L'USMA se met sur les rails après un début de saison raté et un début de crise.

- MC Alger: L'entraîneur Nabil Neghiz a été sévèrement critiqué en raison de ses choix tactiques face à l'ASAM, après les changements apportés dans son onze de départ, notamment dans l'axe de la défense. Fort heureusement pour lui, son équipe a su remonter son retard et terminer la partie sur un score nul (3-3). Les Mouloudéens, invincibles jusque-là, sont appelés à se racheter, mardi prochain, chez le WA Tlemcen.

NA Hussein Dey: Le nouvel entraîneur des Sang et Or, Billel Dziri, qui a raté ses débuts après le match nul à domicile face au NC Magra (1-1), a renforcé son staff technique par un nouvel entraîneur des gardiens de but. Il s'agit de Lounès Gaouaoui, qui a entamé ses fonctions la veille de cette rencontre.

- AS Aïn M'lila: Le président du club de l'Est, révélation de ce début de saison, a tiré à boulets rouges sur l'arbitre Aouina, qui a officié le match MCA - ASAM (3-3), vendredi dernier. Bensid Cheddad a publié sur sa page facebook: «ASAM 3 - Aouina 3», pour protester contre les décisions de l'arbitre, qui a accordé un penalty imaginaire aux Algérois.

- O Médéa: Le siège du club a pris feu, hier matin, en dessous des chambres des joueurs. Selon les premiers éléments d'information, l'incendie s'est déclenché en raison d'un court-circuit d'une résistance avant de se propager et toucher d'autres salles. Tout le matériel, les équipements et autres meubles ont été endommagés.

6 joueurs ont été emmenés à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée.