O Médéa: L'entraîneur Chérif Hadjar, même s'il est toujours en poste du côté du club de Médéa, suscite les convoitises. Il est, selon des sources, dans le viseur du CS Constantine, sans entraîneur depuis le départ de Abdelkader Amrani. Hadjar, dont l'équipe carbure à plein régime, n'a pas rendu sa réponse aux Constantinois, dit-il, par respect à ses actuels responsables, avec lesquels il est engagé, en premier lieu, par un contrat moral.



CR Belouizdad: Le défenseur central belouizdadi, Sofiane Bouchar, s'est illustré dans le mauvais sens, mardi dernier. Après deux cartons jaunes largement évitables et, de surcroît, une expulsion et une absence face à l'ES Sétif, samedi prochain, l'enfant de Skikda a été auteur de deux gestes indignes. Le premier en repoussant le caméraman de l'ENTV à sa sortie du terrain et le second en adressant un bras d'honneur à quelques personnes se trouvant au stade, qui l'avaient critiqué.

MC Oran: La direction du MCO va introduire un appel au niveau de la commission de discipline de la LFP afin d'annuler le carton rouge infligé par l'arbitre Arab à leur défenseur Masmoudi, lors de la défaite face à l'USMA (0-2).

Les images de l'ENTV montrent clairement que ce carton rouge était injuste, puisque Masmoudi était loin de la supposée faute sur Koudri. On saura plus clair dans les heures à venir.

NA Hussein Dey: L'effet Dziri commence. C'est ce que semblent dire les supporters du Nasria, dont l'équipe est revenue avec les trois points de Skikda face à la JSMS (1-0), pour le premier match du coach Billel Dziri sur le banc de touche. Celui-ci est venu remplacer Nadir Leknaoui, parti du côté de l'ASO Chlef. Dziri, et malgré cette victoire, la deuxième de la saison pour son équipe, sait pertinemment qu'il a encore du pain sur la planche.

MC Alger: Le Mouloudia, qui a enregistré sa première défaite de la saison à Tlemcen (0-1), risque de perdre trois joueurs lors de la réception de l'USB, samedi prochain.

Il s'agit de Nabil Lamara, suspendu pour contestation de décision de l'arbitre, ainsi que Abderrahmane Hachoud et Ammar Bourdim, blessés. Coup dur pour Nabil Neghiz, le coach des Algérois.

Mohamed Benhamla