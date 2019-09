A la demande de la télévision algérienne, les rencontre USM Bel Abbès – NA Hussein Dey et CS Constantine - CABB Arréridj comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue 1 ont été avancées à 17h45 .

Ces deux matchs sont programmés, faut-il le rappeler, demain.

Dans la catégorie de réserves, les matchs MC Oran – AS Aïn M’lila, aujourd’hui, et USMBA –NAHD, demain, débuteront à 10h au lieu de 16h.