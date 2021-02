Les joueurs du MC Oran ont renoué avec la pelouse en mettant fin momentanément à leur mouvement de grève qu'ils ont déclenché en début de cette semaine et par le biais duquel ils ont revendiqué leur dû, des mensualités impayées. Les grévistes ont reçu la visite du président du club amateur, Chamsedine Ben Senoussi. Celui-ci s'est engagé à verser trois mensualités dans les comptes des anciens joueurs n'ayant perçu aucun centime depuis la signature des contrats les liant avec le club. Il a saisi cette rencontre l'ayant réuni avec les joueurs pour revenir sur les préparatifs des poulains de Belatoui pour le match les attendant face à l'US Biskra. Il aura donc fallu 2 heures de pourparlers pour que les deux parties s'en sortent avec un consensus commun. Ainsi donc, les entraînements se sont déroulés sous la houlette de Belatoui, ce dernier est sur le point de franchir le seuil de la porte des Hamraoua en signant son départ. La situation s'aggrave davantage alors que le premier responsable du club, Tayeb Mehiaoui, est aux abonnés absents, se trouvant en France. Pour les Mouloudéens, Mehiaoui constitue la pièce maîtresse devant trancher la question liée au nouveau coach. Alors que le suspense bat son plein, l'on parle sérieusement du changement à la tête de la barre technique du MC Oran. En ce sens, des noms circulent comme une traînée de poudre. Il s'agit essentiellement de Nabil Neghiz qui vient de claquer la porte du MCA Alger. Neghiz, ayant même été saisi implicitement par des proches du club phare de l'Oranie, a opté pour le silence préférant observer la politique du «wait and see», en attendant de voir mieux pour pouvoir reprendre le chemin des entraînements. Le nom du Tunisien, Bouakkaz, a vite fait de faire son apparition à Oran d'autant plus que ce dernier n'en revient pas dans sa décision en renonçant aux contacts l'ayant lié avec l'USM Bel Abbès. Le coach Bouakkaz a séjourné ces jours-ci à Oran accompagné par son intime Haddou Moulay. Et ce n'est pas tout! La spéculation est tellement à son apogée que certains avancent le nom de Sid Ahmed Slimani, ce dernier a eu à travailler au Mouloudia dès les premières années du professionnalisme et de surcroît avec Tayeb Mehiaoui. En attendant, le remplacement de Belatoui est tributaire du retour du président du club. Le coach en question est, malgré toute la surenchère qui pèse tant sur sa personne que sur les joueurs, appelé à gérer la prochaine rencontre. La situation est d'autant plus confuse que la rue oranaise vit elle l'imbroglio total.