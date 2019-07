Le milieu de terrain de la sélection algérienne de football, Youcef Belaïli, et le défenseur central, Aïssa Mandi, ont été choisis dans l’équipe-type de la deuxième journée de la coupe d’Afrique des nations Egypte-2019, établie par le magazine France Football. Belaïli et Mandi ont obtenu la note de 8/10 à l’occasion du match des Verts face aux Lions de la Téranga du Sénégal (1-0), joué jeudi pour le compte de la deuxième journée du groupe C. l’on note, dans cette équipe, la présence de deux marocains, à savoir le défenseur Achraf Hakimi et le milieu de terrain Nordine Amrabat. L’attaquant égyptien, Mahmoud Ahmed Hassan «Trezeguet», y figure aussi, en compagnie du Tunisien Ghailene Chaalali. Avec le Madagascar (Romaine Métanire et Marco Ilaimaharitra), la sélection est la mieux représentée dans cette équipe-type.