Sergio Agüero n'a toujours pas repris l'entraînement avec son club comme indiqué mardi par Pep Guardiola en conférence de presse. L'entraîneur de Manchester City a évoqué l'état de santé de l'international argentin qui avait été testé positif au Covid-19 il y a une dizaine de jours. «Il ne s'entraîne toujours pas. Il a recommencé à bouger hier (lundi). Il aura besoin de quelques semaines pour revenir. Le plus important est qu'il soit négatif et qu'il puisse revenir avec nous», a expliqué le coach des Citizens. Avant cette contamination, Agüero avait été placé à l'isolement en tant que cas contact début janvier. Entre les blessures et les problèmes liés au Covid, l'attaquant de Manchester City vit décidément une saison galère.