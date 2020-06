La réunion, qui devait regrouper, hier, le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 et la Commission de coordination auprès du Comité international des mêmes jeux (CIJM) par visioconférence, a été reportée à jeudi, apprend-on du COJM. Des empêchements de dernière minute ont contraint la commission de coordination, que préside le Français Bernad Amsalam, à ajourner ce rendez-vous. Au menu de ce dernier, l'examen des préparatifs de la 19e édition de la manifestation sportive régionale, notamment les réajustements apportées par le COJM sur le calendrier de cet évènement sportif après avoir été décalé d'une année en raison de la pandémie de Covid-19, précise-t-on de même source. En prévision de cette réunion, le directeur général du COJM, Salim Iles, a animé, récemment, une séance de travail par visioconférence avec les responsables des 12 commissions techniques spécialisées, pour préparer les différents dossiers qui seront traités avec la commission de coordination. à souligner, dans ce registre, que l'essentiel des réajustements qui devront être apportés à la nouvelle feuille de route concerne la commission d'organisation sportive. Cette dernière est censée réétudier l'état du programme journalier des compétitions et le réajustement des manuels techniques avec les nouvelles dates des Jeux, d'autant que ces derniers vont se rapprocher avec plusieurs compétitions internationales (Jeux mondiaux, Championnats du monde d'athlétisme, de natation et de tir sportif, entre autres, tous prévus pour le mois de juillet 2022. La dernière réunion du COJM avec le Comité de coordination du CIJM avait eu lieu en février dernier à Oran. à l'époque, les JM étaient programmés pour l'été 2021, avant que la crise sanitaire ne frappe de plein fouet le monde entier obligeant l'instance sportive méditerranéenne, en coordination avec les autorités sportives algériennes, à reporter le rendez-vous qui est désormais programmé du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.