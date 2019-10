Après 8 journées de disette, l’USM Harrach a enregistré, mardi, sa première victoire de la saison, en s’imposant face à la JSM Béjaïa (2-1), en match comptant pour la mise à jour de la 6e journée du championnat de Ligue 2, au stade du 1er-Novembre de Mohammedia. Les Harrachis peuvent remercier leur défenseur et capitaine, Fayçal Abdat, auteur d’un doublé (8’ et 57’), alors que Zammoum (25’) avait égalisé entre-temps pour les Béjaouis. Cette victoire ne permet, toutefois, pas aux Harrachis de quitter la dernière place, où ils restent scotchés avec cinq points au compteur, soit à une unité de la JSMB

(6 pts) qui compte encore un match en retard face au voisin et rival, le MO Béjaïa.