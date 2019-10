L’attitude des fans est d’ailleurs déplorée par tout le monde au sein du club, en particulier l’entraîneur Salem Laoufi, qui ne cesse de lancer des appels en direction des supporters afin de mettre fin à un boycott qui ne dit pas son nom. « J’estime qu’il est temps pour nos supporters de retrouver leurs places dans les tribunes. Nos jeunes ont besoin de la motivation de leurs fans pour aller au bout de leurs ambitions », a-t-il déclaré à l’APS. Force est de constater qu’il ne sont que quelques centaines de supporters à assister aux rencontres de l’ASMO au stade Habib-Bouakel où les Vert et Blanc ont souvent l’impression d’évoluer à l’extérieur quand cette enceinte est envahie par les fans de l’équipe visiteuse. « Nous avons un effectif composé dans sa majorité de jeunes joueurs qui ont besoin de sentir ce soutien de la part de leur galerie, surtout que nous n’arrivons pas à les motiver sur le plan financier vu la situation délicate que connaît le club dans ce registre », a encore indiqué Laoufi. Avouant que le courant ne passe pas entre l’actuelle direction de l’ASMO et les supporters, ce technicien a souhaité justement que les amoureux de la formation oranaise laissent leurs divergences avec les dirigeants de côté, l’espace d’un match, et venir motiver les joueurs pour les aider à gagner le pari. En dépit d’un départ tardif dans la préparation de la nouvelle saison, l’ASMO a tout de même réussi à remonter la pente et garde ses chances intactes dans la course à la montée après avoir parcouru le mi-chemin de la phase aller. Co-sixième au classement avec 12 points, cette équipe accuse un retard de deux unités seulement sur les co- quatrièmes, sachant qu’après le changement du système pyramidal de la compétition, quatre clubs accèderont en Ligue 1 en fin de saison au lieu de trois.