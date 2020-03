Un joueur en fin de contrat au 30 juin, comme l'Uruguayen Edinson Cavani au Paris SG, pourra-t-il rejoindre dès le 1er juillet un concurrent du club parisien alors que la saison ne sera peut-être pas terminée? L'enjeu est essentiel, et la FIFA, qui régule les transactions de joueurs, s'est emparée de la question au sein d'un groupe de travail, promettant d'étudier «le besoin d'amendements ou de dispenses temporaires» et «d'ajuster les périodes d'enregistrement des joueurs». Ce groupe de travail recevra des recommandations d'un cercle de réflexion dédié (le «Task force transfer system»)

regroupant la FIFA et des représentants des confédérations, fédérations, joueurs, Ligues et clubs. «Il va se pencher sur la question des ransferts et aussi des prêts. Il va falloir assouplir la réglementation et aussi que toutes les parties fassent des efforts, par exemple en prolongeant les prêts pour que les joueurs puissent terminer la saison dans leur club quand les championnats reprendront», explique à l'AFP un spécialiste de la réglementation du football mondial. «C'est un défi pour la FIFA», souligne l'avocat allemand spécialisé Johan-Michel Menke dans un entretien à l'agence SID, filiale de l'AFP. «Elle devra agir le plus rapidement possible et peut-être d'abord interdire les changements de club». La date d'ouverture de la fenêtre estivale du mercato sera également un point chaud. Celle-ci est traditionnellement située entre le 10 juin et le 1er juillet suivant les pays, qui n'ont pas tous arrêté leur choix. Par exemple, en France en 2019, celle-ci avait été fixée au 11 juin par la LFP.

Or, il paraît de plus en plus certain que la Ligue 1, interrompue comme les autres championnats européens majeurs, ne sera pas arrivée à son terme à ces dates. «Il faut absolument harmoniser tous les calendriers à l'échelle européenne», insiste Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de Saint-Etienne et de Première Ligue, syndicat des clubs de l'élite en France. «Sans solution identique dans toute l'Europe, on se dirige vers de nombreux imbroglios», confirme Michel Pautot, avocat au bureau de Marseille, spécialiste du droit du sport.

Atletico Madrid: Ça panique pour Partey

L'Atletico Madrid pense à prolonger le contrat de son milieu de terrain Thomas Partey. Selon les informations du site Goal, le club de la capitale espagnole veut offrir un nouveau bail de deux années au footballeur ghanéen de 26 ans, soit jusqu'en juin 2025, et fixer sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Les Colchoneros entendent refroidir les courtisans de l'ancien joueur d'Almeria, dont Arsenal. Depuis le début de saison, Thomas Partey a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 24 en Liga.

Borussia Dortmund: Götze, affaire à saisir!

La fin de l'aventure entre le Borussia Dortmund et Mario Götze est proche. Selon le quotidien allemand Bild, le milieu offensif et sa direction ont convenu que leur collaboration s'arrêtera l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin, l'international allemand ne sera pas prolongé. Une aubaine pour les clubs intéressés qui n'auront pas à débourser la moindre indemnité de transfert pour le recruter. Le champion du monde 2014 n'évolue plus à un aussi haut niveau que par le passé, mais il peut encore rendre service à de nombreuses formations ambitieuses. Cependant, l'ancien joueur du Bayern Munich devra peut-être faire quelques concessions sur le plan salarial, lui qui perçoit actuellement 10 millions d'euros par an au BVB.

Milan AC: La Juve en embuscade pour Donnarumma?

La Vieille Dame serait attentive à la situation de l'Italien de 21 ans. D'après Calciomercato, la Juventus ne serait pas contre l'idée de se séparer du Polonais Wojchiech Szczesny (28 ans) cet été. Pour le remplacer, Gianluigi Donnarumma apparaîtrait comme une cible prioritaire, en regard de son potentiel et de la date de la fin de son contrat (juin 2021). Alors qu'il n'a pas encore prolongé son bail avec le Milan AC, le portier pourrait être vendu cet été, pour ne pas devoir partir libre dans un an.

Real Madrid: La durée du contrat bloque Ramos

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos va prochainement s'entretenir avec Florentino Pérez pour évoquer une prolongation, et sa préférence est claire comme il l'a récemment indiqué en conférence de presse.

«Je comprends qu'avec un certain âge, ils ne proposent qu'un an. Les médias essaient de créer un fossé avec le club qui n'existe pas, on pense uniquement à la Ligue des Champions et au championnat. Et si le club veut que je continue, je suis toujours là», avait indiqué Sergio Ramos. Cependant, les conditions fixées par le Real Madrid pour un nouveau bail, refusant de prolonger plus d'une année un joueur de plus de 32 ans, pourraient bien poser problème. Comme l'explique Marca, Ramos a la ferme intention de signer un nouveau contrat de plusieurs années avec le Real Madrid. Cependant, le club ne voudrait pas changer ses habitudes et refuserait de faire une exception avec le défenseur central espagnol afin de ne pas créer un précédent, qui permettrait à un autre joueur proche de la retraite de faire pression sur le Real Madrid dans les années à venir.

Bayern Munich: Alaba entrouvre la porte à un départ

Dans environ un an, en juin 2021, David Alaba arrivera au terme du contrat le liant au Bayern Munich. Pourtant, son club n'a pas encore entamé les négociations concernant une prolongation de contrat. Interrogé par GQ, l'Autrichien a évoqué son avenir, sans forcément se fermer des portes. «Je me sens très bien à Munich. Mais en principe, je pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela reste à voir. Je n'y pense pas pour le moment.» Puis, il lui a été demandé si jamais il se voyait vivre dans des villes comme Barcelone ou Madrid. «Oui. Je ne sais pas si pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement l'imaginer.» La priorité est de connaître son avenir en club. Il reste à savoir si ce sera à Munich ou ailleurs.

PSG: Thiago Silva finalement prolongé?

Et si Thiago Silva finissait par prolonger son contrat courant jusqu'en juin prochain au PSG? Certes, ces dernières semaines, la tendance était à un départ du capitaine du club de la capitale, Leonardo et le clan Silva n'étant pas parvenus à trouver un accord pour une prolongation et le directeur sportif ayant activé la piste Kalidou Koulibaly en marge du mercato estival. Cependant, Foot Mercato a annoncé ces dernières heures que l'arrivée de Massimiliano Allegri à la tête de l'effectif du PSG pourrait redistribuer les cartes pour l'avenir de Thiago Silva. Cependant, l'entraîneur italien n'aurait pas le destin du Brésilien entre ses mains. D'après le Corriere dello Sport, Thiago Silva pourrait bel et bien prolonger son contrat avec le PSG, que Massimiliano Allegri vienne prendre les rênes de l'effectif parisien, ou non. Le PSG ne semblerait donc pas avoir encore tourné la page Thiago Silva, qui malgré ses 35 ans, aurait des chances de prolonger son contrat avec le PSG