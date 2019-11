La sélection algérienne des moins de 20 ans a battu son homologue tunisienne sur le score de (2-0) en match comptant pour la première journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (U-20), disputé samedi au stade du Kram (Tunis). Les buts des Algériens ont été inscrits par Marouane Zarrouki (17’ sp, et 61’). En ouverture du tournoi, le Maroc et le Burkina Faso se sont neutralisés (0-0). A l’issue de la première journée, l’Algérie prend la tête du classement avec 3 points devant le Maroc et Burkina Faso (1 pt). La Tunisie et l’Egypte ferment la marche (0 pt). Lors de la 2e journée prévue aujourd’hui, la sélection algérienne affrontera le Burkina Faso (11h) et le Maroc croisera le fer avec l’Egypte, exemptée de la première journée. Le tournoi de l’UNAF regroupe les sélections de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Egypte et du Burkina Faso. Il se déroule sous forme de mini-championnat de cinq journées, à l’issue desquelles le premier sera sacré champion.