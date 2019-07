Le chemin fut long et a apporté de nombreuses polémiques, mais les deux sélections vont tout faire pour atteindre la prestigieuse finale de la Copa América 2019, qui verra s’affronter le Brésil et le Pérou. La sélection du Pérou arrive en finale avec la tête dans les nuages après s’être chargée de l’élimination des deux derniers champions de la compétition, les Chiliens d’Alexis Sanchez et les Uruguayens d’Edinson Cavani. Les Péruviens n’ont plus participé à une finale de Copa América depuis 1975, soit 44 ans. Paolo Guerrero et compagnie ont donc une opportunité unique de continuer à écrire l’histoire de leur pays. Et face au Pérou ? La favorite du tournoi, qui avait d’ailleurs déjà vaincu le Pérou en phase de groupe de la compétition, une compétition qu’elle joue sous les applaudissements de ses propres supporters. Si le Brésil a des joueurs incertains pour cette finale, comme Filipe Luis ou encore son gardien invaincu Alisson, Tite fera tout pour aligner la meilleure équipe et tenter de remporter le trophée sur la pelouse du Maracana. Le Brésil tentera de remporter sa neuvième couronne continentale après avoir éliminé le Pérou puis l’Argentine en quart et demi-finales de la compétition. Maintenant, les deux équipes ont rendez-vous à Rio, au Maracana. Le milieu brésilien Casemiro, quadruple champion d’Europe de football avec le Real Madrid, espère se servir de cette expérience pour remporter la Copa América devant son public, mais ne veut pas prendre à la légère la finale contre le Pérou. « Ce sera une grande finale. Ils ont éliminé de grandes équipes, l’Uruguay (en quarts de finale) et le Chili (en demies), il faut les respecter. On ne va pas chercher à gagner par une grosse différence de buts. Si on me dit qu’on va gagner 1-0, je signe tout de suite », a-t-il indiqué. Malgré la prudence de Casemiro, le Brésil est largement favori de cette finale. La Seleçao n’a pas encaissé le moindre but depuis le début du tournoi et en a marqué 10. « Terminer la compétition sans prendre de but est un de nos objectifs. Et si on ne prend pas de but, ce n’est pas juste grâce aux gars de derrière, ceux de devant nous aident beaucoup aussi et ça fait la différence », souligne le milieu défensif. En 46 éditions du tournoi continental, seules deux nations sont parvenues à soulever le trophée sans jamais être allées chercher le ballon dans leurs filets, l’Uruguay, par deux fois (1917 et 1987), et l’Argentine (1921). Mais pour entrer dans ce cercle fermé, le Brésil devra contenir l’attaquant péruvien Paolo Guerrero, meilleur buteur en activité de la Copa América, avec 13 réalisations.