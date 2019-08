Pour les quatre matchs au programme de ce soir, le champion d’Algérie en titre, l’USM Alger, effectuera un déplacement périlleux chez l’ex-champion d’Algérie, auquel elle avait succédé, à savoir le CS Constantine. Ce duel, entre deux formations qui se connaissent bien, s’annonce des plus disputés et des plus ouverts. La pression serait sur les épaules des joueurs du coach Denis Lavagne. Belkacemi et consorts savent que le match contre les Algérois sera difficile, mais ils doivent le gagner, ne serait-ce que pour réconforter leurs fans après leur première défaite en déplacement à Béchar contre la JS Saoura (0-1). D’ailleurs, Lavagne a été clair en s’adressant à ses joueurs : « On affrontera une bonne équipe et vous devez être des guerriers sur le terrain. Si on gagne ce match, on en tirera bien profit. Et c’est pour cela que seule la victoire compte pour mo. » Côté usmiste, le coach Dziri a déjà tiré la sonnette d’alarme au sujet du problème financier dont souffre l’équipe, avec le blocage de son compte, pour une affaire politique. Justement, à ce propos, l’attaquant des Rouge et Noir, Abdelkrim Zouari, indique : « La situation

du club nous inquiète, certes, mais nous sommes bien solidaires et on continuera à défendre ses couleurs en espérant que la situation connaisse un dénouement bientôt. » Sur le plan de l’effectif, si l’USMA ne compte qu’un joueur incertain, à savoir l’attaquant Benchaâ, blessé à la cheville, du côté des Sanafir il est sûr et certain que deux joueurs seront absents. Il s’agit de Benyada et de Haddad, qui ont écopé d’un match de suspension pour contestation de décision de l’arbitre. Il s’agira d’un match difficile pour les deux antagonistes et qui reste ouvert à tous les pronostics. Ce sera également le cas pour le derby algérois entre le Paradou AC et le MC Alger. En dépit du fait que le match se jouera à Bologhine, soit un fief que connaissent parfaitement les joueurs du MCA, il n’en demeure pas moins que les joueurs du coach Casoni auront une lourde pression sur les épaules. La cause est très simple : leurs fans ont été déçus de leur premier match au stade du 5-Juillet face à l’AS Aïn M’lila (1-1) et ils doivent, ainsi, chercher la victoire pour les réconforter. Cependant, cela ne sera vraiment pas simple devant cette équipe bien « académique » du Paradou. D’ailleurs, les joueurs du coach portugais, Chalo, sont revenus de leur déplacement à Biskra avec une défaite (0-1) amère et beaucoup de regrets à l’entame de la compétition. Ce soir, ils doivent gagner ce match pour réconforter leurs fans. La partie s’annonce bien difficile pour les deux équipes et bien malin celui qui oserait le moindre pronostic dans ce derby qui risque bien de se joueur sur un détail.

De son côté, la JS Kabylie n’aura aucun droit à l’erreur devant ses propres supporters en recevant l’un des trois promus, l’US Biskra. Cette dernière a bien entamé la saison par une victoire à domicile et elle compte, de ce fait, revenir avec au moins le point du match nul. Or, il se trouve que Velud, le coach de la JSK, veut bien gagner ce match après le nul arraché en déplacement face au NAHD (0-0) alors qu’il y avait bien de la place pour empocher les trois points de la victoire. Les joueurs de la JSK savent bien qu’ils n’ont aucun droit à l’erreur devant l’un des nouveaux promus.

C’est également le cas pour le CR Bélouizdad, qui a laissé passer la victoire face au CABBA en déplacement alors que le groupe menait au score avant de se voir rejoint dans les dernières minutes. Une victoire serait la bienvenue chez les fans des Rouge et Blanc, qui ont d’ailleurs connu une certaine stabilité avec le coach Abdelkader Amrani. Mais, attention le NC Magra, qui a montré qu’il mérite bien sa place parmi l’élite veut confirmer après sa victoire historique face à l’ASO (1-0).

à noter que trois autres matchs de cette deuxième journée seront joués samedi prochain, alors que la rencontre entre l’AS Aïn M’lia et la JS Saoura est reportée à une date ultérieure. Pour cause, la JS Saoura, l’un des représentants algériens en Coupe arabe des clubs, affrontera le champion des Comores, Volcan club de Moroni, aujourd’hui, au stade Mohamed V de Casablanca (21h, heure algérienne), dans le cadre de la première journée du groupe B du tour préliminaire de la compétition. Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia Chérif enchaîneront le 22 août en croisant le fer avec le champion de Djibouti (18h), avant de défier les Tunisiens du CA Bizertin, le 25 août (19h). Le premier de chaque groupe, à l’issue de ce minichampionnat, se qualifiera pour les 16es de finale de la compétition. En cas de qualification, la JSS affrontera Al-Shabab (Arabie saoudite), où évolue le défenseur international algérien, Djamel-Eddine Benlameri.