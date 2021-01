La Guinée, largement victorieuse 3 à 0 de la Namibie, et la Zambie qui s'est imposée face à la Tanzanie 2 à 0, ont réussi leur débuts dans le groupe D du championnat d'Afrique des nations (CHAN) au stade de Limbé, au Cameroun. La Guinée n'a pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe de Namibie, complètement dépassée.

Portée par le réalisme de son meneur de jeu, la sélection guinéenne a réalisé une entame parfaite en ouvrant le score par Yakhouba Barry (13). Puis Morlaye Sylla a fait le break dans le temps additionnel (45e+2). Les hommes de Lappé Bangoura ont ensuite géré le score avant que Yakhouba Barry ne s'offre un doublé (86) pour donner une ampleur beaucoup plus conforme à la supériorité du Syli national.

Dans l'autre match de ce groupe D, basé à Limbé, ville côtière située à 300 km de la capitale Yaoundé, les Zambiens ont eu fort à faire pour battre leurs voisins tanzaniens. Ils ont finalement fait la décision en seconde période grâce à deux buts signés Collins Sikombe sur penalty (64e) et Emmanuel Chab ula, auteur d'une volée pleine de maîtrise en conclusion d'un centre en retrait (81e). Les Tanzaniens ont poussé pour recoller mais se sont heurtés à une défense solide des Chipolopolo. Le tournoi, initialement prévu en avril 2020, a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et oppose jusqu'au 7 février prochain, 16 sélections nationales africaines alignant les joueurs évoluant dans les championnats locaux.