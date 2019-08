Les gars de la JSK ont finalement arraché la qualification après une confrontation très difficile face aux Soudanais d’Al Merreikh.

Après une maigre victoire au match-aller à Béjaïa (1-0), les Canaris ont dû attendre jusqu’aux ultimes minutes, alors qu’ils étaient menés au score (0-2) pour marquer deux buts et se qualifier au prochain tour.

Une rencontre qui a vu la JSK menée, donc, revenir grâce à une attaque qui a donné le meilleur d’elle-même.

Par contre, parallèlement à la joie de la victoire, le staff technique doit, impérativement, régler sa défense, une véritable passoire depuis le début de saison.

En effet, après trois buts, la qualification était quasiment perdue au profit de l’adversaire soudanais, qui jubilait déjà. Mais comme en football, il ne faut jamais crier victoire avant le sifflet final, la vapeur sera renversée avec un effet de surprise qui a visiblement sonné les joueurs d’Al Merreikh. Deux buts marqués successivement à une minute d’intervalle. C’est Hamza Banouh qui réduit la marque à la 85’ avant que son coéquipier, Tafni, ne bénéficie d’un penalty. Une sentence transformée victorieusement par Addadi, qui fera inverser le sens des horloges de la rencontre. Une belle qualification qui laissera exploser un élan de joie incommensurable des supporters, qui n’y croyaient vraisemblablement plus.Les supporters étaient aux anges après cette qualification au prochain tour de cette compétition prestigieuse.

La joie était grande aussi du fait que l’adversaire était difficilement domptable surtout sur son terrain. Éliminer un poids lourd comme Al Merreikh est un véritable coup de maître qui sera bénéfique pour le mental des Kabyles.Cependant, la victoire ne doit pas dissimuler un véritable problème dans l’échiquier de Velud, qui a magistralement coaché son groupe lors de la rencontre.

La défense va, sans nul doute, poser de gros soucis à ce dernier à l’avenir au vu de ses prestations depuis le début du championnat. Ce fut d’abord face à l’US Biskra que la muraille a cédé deux fois face à un adversaire qui ne poussait pas vraiment très fort. La rencontre était un véritable signal d’alerte pour Velud, qui s’attendait sans doute à ce que sa muraille recommence à céder d’autant plus que la confrontation se déroule à l’extérieur de ses bases et chez un adversaire qui domine les terrains africains ces dernières années.

Après cette qualification, les Canaris se remettent au championnat avec un déplacement périlleux chez le Paradou AC le week-end prochain. Le prochain adversaire mettra à profit le fait de jouer devant son public pour arracher trois précieux points. Ce que les Kabyles ne laisseront pas faire aussi facilement.Après deux journées sans défaite, les camarades de Tafni, forts de leur qualification, joueront à fond pour revenir avec les trois points.

La confrontation s’annonce rude et le coaching de Velud sera vivement appelé avec une attention particulière pour sa défense qui risque de lui jouer un mauvais tour. En attendant la troisième journée, les Canaris se remettent à l’entraînement dès aujourd’hui.