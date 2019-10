Alors que son contrat expire en juin prochain, Christian Eriksen rechigne à prolonger avec Tottenham. Une situation contractuelle qui a alors alerté plusieurs prétendants. En quête de milieu de terrain, le Real Madrid souhaiterait l’attirer et ce, dès cet hiver. Mais le club madrilène devra faire face à la rude concurrence de Manchester United qui serait prêt à aligner un gros chèque pour son transfert. Des spéculations qui ont alors fait réagir le principal concerné. En baisse de performance depuis le début de saison, Christian Eriksen assure ne pas être perturbé par tous ces supposés intérêts. « Ça n’a pas d’importance du tout. Tout le monde est professionnel et dans tous les clubs, on parle de joueurs qui s’en vont. Cet aspect de la question n’a aucune incidence sur notre performance jusqu’à présent pour cette saison. Si, en tant que footballeur, j’acceptais toutes les rumeurs, je serais sur un nuage. Mais je sais que tout cela ne peut pas être vrai. Ce qui est écrit ne m’affecte pas », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Goal. Toutefois, il n’exclut pas un éventuel départ de Tottenham d’ici la fin de saison.