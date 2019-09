A un an du terme de son contrat, Christian Eriksen voulait quitter Tottenham cet été. Un désir dévoilé publiquement durant le mercato. Finalement toujours chez les Spurs, le milieu de terrain regrette-t-il sa communication ? Pas du tout. « Non, mais c’est le football et on ne sait jamais ce qui se passe dans le football. Beaucoup de choses entrent en jeu. J’aimerais pouvoir décider comme dans Football Manager mais, malheureusement, ce n’est pas possible », a déclaré le Danois au Daily Mail. S’il ne prolonge pas, Eriksen sera libre de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier.