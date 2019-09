Son nom est encore sur toutes les lèvres, et ce malgré la fin du mercato estival. En effet, Christian Eriksen devrait à coup sûr animer les prochaines semaines, lui qui arrivera au terme de son contrat avec Tottenham en juin 2020. L’international danois aurait apposé son veto à une possible prolongation, et plusieurs cadors européens désireraient s’attacher ses services. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, l’Atletico de Madrid, l’Inter Milan et la Juventus cibleraient conjointement le profil d’Eriksen, autorisé à négocier avec l’un de ses courtisans dès janvier. Dans des déclarations rapportées par Goal, Mauricio Pochettino, entraîneur des Spurs, en remet une couche sur son N°23. « Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que Tottenham a toujours plus de rumeurs que les autres clubs. Dans un mois, je pense que cela va certainement recommencer avec les rumeurs, car la situation de l’équipe va aider ces rumeurs à réapparaitre. Je pense qu’on en parle beaucoup. Il est temps d’être positif. Christian est dans mes plans. Il aura la possibilité de jouer comme n’importe quel autre joueur. Quand vous signez le contrat comme Christian, vous devez être engagé du premier au dernier jour. Il ne veut pas monter son engagement car il ne lui reste qu’un an de contrat. La différence est de savoir s’il veut prolonger ou non », déclare Mauricio Pochettino.