La 8e journée du cham-pionnat de Ligue 1, prévue à partir d'aujourd'hui, sera marquée par le choc entre le leader ES Sétif et son poursuivant direct le MC Alger, alors que le champion d'Algérie sortant, le CR Belouizdad, recevra le MC Oran, dans ce qui sera le 108e face-à-face en championnat entre les deux équipes. Surfant sur une longue série d'invincibilité, toutes compétitions confondues, entamée le 30 novembre 2019, l'ESS (1ère, 19 pts) aura une belle occasion de prendre le large lors de la réception du MCA (14 pts), qui partage la deuxième place avec la surprenante formation de l'AS Aïn M'lila. Large vainqueur en déplacement du voisin CA Bordj Bou Arréridj (5-1), l'Entente abordera cette affiche avec l'intention de préserver sa dynamique et surtout creuser l'écart en tête. Avec un match en moins à disputer à Béchar face à la JS Saoura, le MCA, tenu en échec à domicile par le MCO (1-1), se rendra à Sétif avec un double objectif: éviter la défaite et rester au contact du leader. L'ASAM, qui reste sur une victoire en déplacement face au CS Constantine (1-0) décrochée dans le temps additionnel, espère poursuivre sur sa lancée lors de la venue de l'O Médéa (7e, 10 pts), dont la dernière défaite remonte à la 2e journée à Alger face au MCA (3-0). Depuis, la formation du Titteri a enchaîné les bons résultats, avec notamment deux victoires de suite. L'ASAM devra ainsi sortir le grand jeu pour l'emporter face aux joueurs de Chérif Hadjar, complètement libérés. À Alger, le stade du 20-Août 1955 abritera l'autre belle affiche de la journée entre deux équipes jusque-là invaincues et au pied du podium avec 11 points: CRB - MCO. Cette rencontre, qui a souvent tenu ses promesses, que ce soit à Alger ou bien à Oran, sera certainement équilibrée et ouverte à tous les pronostics. Si le Chabab, sur une courbe ascendante, partira favori dans son jardin, le MCO a bien des atouts à faire valoir, même s'il vient de se séparer de son entraîneur français Bernard Casoni. La JS Saoura (4e, 11 pts), qui a concédé sa première défaite de la saison le week-end dernier face à la JSM Skikda (1-0), tentera de se racheter à domicile devant le NA Hussein Dey (15e, 6 pts) qui, en revanche, a réalisé son premier succès, à domicile aux dépens de l'ASO Chlef (1-0). Le Nasria, dont l'entraîneur Nadir Leknaoui a démissionné de son poste, devrait être dirigé sur le banc par l'entraîneur adjoint Ali Boudjemaâ pour le deuxième match de rang. À l'Ouest du pays, l'ASO (7e, 10 pts) et le WA Tlemcen (18e, 4 pts) recevront respectivement la lanterne rouge CABBA (2 pts) et la JS Kabylie (9e, 9 pts) avec l'objectif de redresser rapidement la barre. Le CABBA, dont l'entraîneur Billel Dziri a jeté l'éponge, n'aura plus d'autre alternative que de réagir au risque tout simplement de compromettre dès maintenant son avenir parmi l'élite. La JSK, dont la série de cinq matchs sans défaite a pris fin lundi à domicile face à l'USM Alger (1-2), est appelée également à réagir sous la conduite du nouvel entraîneur français Denis Lavagne, qui a échoué dans ses débuts avec les Canaris. L'USM Bel Abbès (17e, 5 pts), auteur de son premier succès du championnat à domicile face au NC Magra (1-0), sera en appel du côté de la capitale des Ziban pour confirmer son réveil face à l'US Biksra (11e, 8 pts). Sans l'entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakaz, démissionnaire à l'issue de la défaite essuyée face au RC Relizane (2-0), l'USB devra faire face à une équipe de la Mekerra qui veut améliorer son classement. De son côté, le CS Constantine (15e, 6 pts), qui reste sur deux défaites de suite, se rendra chez son voisin de la JSMS (14e, 7 pts), dans l'objectif de faire revenir la sérénité. L'entraîneur du CSC, Abdelkader Amrani, est revenu à de meilleurs sentiments, après avoir présenté sa démission, rejetée en bloc par la direction du club, présidée par Yazid Laâla. L'USMA (11e, 8 pts) tentera de réaliser la passe de trois, à l'occasion de la réception du RCR (9e, 9 pts). Enfin, le NCM (18e, 4 pts) devra impérativement sortir la tête de l'eau, lors de la réception du Paradou AC (11e, 8 pts). La dernière victoire de Magra remonte à la première journée, à domicile face à

l'ASO (3-2).

Programme

Aujourd'hui

JSM Skikda - CS Constantine (14h)

Demain

US Biskra - USM Bel-Abbès (14h)

JS Saoura - NA Hussein Dey (14h30)

ASO Chlef - CA Bordj Bou Arréridj (14h30)

AS Aïn M'lila - Olympique Médéa (14h30)

Samedi:

NC Magra - Paradou AC (14h)

WA Tlemcen - JS Kabylie (14h)

CR Belouizdad - MC Oran (14h30)

ES Sétif - MC Alger (14h30)

USM Alger - RC Relizane (15h)