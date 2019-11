La défaite de la JSK face à l’USMBA (1-2) a été la goutte qui a fait déborder le vase du président Cherif Mellal. Il a instamment pris la décision de limoger l’entraîneur Hubert Velud. Il faut dire aussi que le vase du président de la JSK est souvent débordé au vu du nombre d’entraîneurs consommé. A ce rythme, le record de l’ancien président, Mohand Cherif Hannachi, sera rapidement battu. En deux saisons, Cherif Mellal aura fait succéder à la barre technique cinq techniciens au moins, Noureddine Saâdi, Youcef Bouzidi, Franck Dumas et Hubert Velud. Le limogeage de ce dernier s’explique par les mauvais résultats successifs depuis le début du championnat, mais la cause est loin de justifier la décision, car il est établi, qu’avec une défense pareille, même Zidane n’aurait pas fait mieux. La faiblesse des recrutements a, pour beaucoup contribué, peut-être plus que l’entraîneur, à la débâcle de l’équipe kabyle. Velud avait, à maintes reprises, réclamé des joueurs à même de colmater les brèches laissées dans tous les compartiments. Cependant, ce ne sont pas tous les compartiments qui ont causé les défaites parfois injustifiées, mais la muraille défensive. Celle-ci a donné du fil à retordre à Velud depuis le début du championnat.

D’ailleurs, lors des dernières rencontres, il était visible que les joueurs n’étaient en majorité, même pas capables de suivre un schéma tactique et de le concrétiser sur le terrain. On a vu une équipe sans âme et complètement déstructurée à tous les niveaux avec quelques exceptions près. L’équipe péchait également par l’absence de récupérateur à même de booster le compartiment offensif, qui souffre justement de l’abondance des occasions. Ce n’est donc visiblement pas un problème d’entraîneurs, mais un problème de stabilité. Un facteur primordial sur lequel avait pourtant misé le président du club à son arrivée. Mais, après quelques mois à la tête du club kabyle, Cherif Mellal donnait l’air d’avoir complètement oublié la nécessaire stabilité. Alors que l’équipe avait d’un côté des joueurs clés sur lesquels reposaient tous les compartiments, la direction kabyle a littéralement vidé ses rangs. Aujourd’hui, de l’avis des connaisseurs de la balle ronde, le limogeage de Velud ne règle pas le problème. Bien au contraire, c’est un autre pas qui éloigne le club de la stabilité nécessaire pour les bons résultats. L’équipe est attendue dans quelques semaines en compétition africaine face à de grands clubs. L’entraîneur n’est pas vraiment le problème. Au contraire, c’est son départ en ce moment qui est le vrai problème. Les joueurs vont devoir préparer la Champions league avec un nouveau coach. A qui le tour déjà ?