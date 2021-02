Meilleur buteur du cham-pionnat du Qatar, l’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah a frappé une nouvelle fois portant son total de 19 buts en marquant face à Al Arabi dans les arrêts de jeu. L’attaquant des Verts n’a pas eu beaucoup d’occasions et la seule fois qu’il a eu une opportunité pour marquer, il a trouvé le gardien adverse qui a sorti une belle parade mais à la dernière minute du temps réglementaire et alors qu’Al-Sadd était mené au score, Bounedjah a réussi à égaliser d’une belle tête un croisé qui a trompé la vigilance du gardien. Ce but a permis à son équipe de pousser encore plus et réussi à marquer le but de la victoire par Cazorla à la 92e minute. Grâce à cette victoire, Al-Sadd creuse l’écart avec Lekhwiya à 14 points à cinq journées de la fin du cham-

pionnat .